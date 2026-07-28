Padre gol.peó y abu.só bebé de 5 meses

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Autoridades estatales mantienen abierta una investigación en contra de un individuo acusado de agredir físicamente y v.o.l.ar a su propio hijo, un lactante de apenas cinco meses de edad. El imputado fue identificado como Brandon Daniel S. P., de 24 años de edad, quien fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la intersección del Eje Vial Juan Gabriel y la calle Aserraderos, dentro de la colonia San Antonio.

El menor ingresó de urgencia al Hospital Infantil de Especialidades, donde actualmente se debate entre la vida y la muerte. Presenta g.lp.es graves en la cabeza, fracturas en ambas piernas y lesiones derivadas del ab.s.o s.x.u.al ejercido en su contra.

Durante el desarrollo de las indagatorias, las autoridades constataron que los hermanos del menor presentan cuadros severos de desnutrición y huellas de m.lt.r.at.o físico, por lo que se aperturó una carpeta de investigación adicional para garantizar la protección de los niños. Por el momento, permanecen bajo la custodia temporal de su abuela materna.

En relación con los hechos, la madre biológica se encuentra también bajo investigación por la presunta omisión de cuidados. Se espera que en los próximos días se defina la situación jurídica del detenido para determinar las responsabilidades penales correspondientes.