Mu.ere indigente atropellado por camión

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un hombre en situac.ón de calle perd.ó la v.da tras ser atr.pellado por un camión de transporte de personal en las inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc. El conductor responsable no detuvo su marcha y h.yó del lugar tras el inc.dente.

La v.ctima, un masculino de aproximadamente 40 años de edad que aún permanece sin identificar, intentaba cruzar la calle Xochitl a la altura de la calle Chapultepec cuando ocurrió el perc.nce. De acuerdo con testimonios recolectados en la escena, el peatón tr.pezó sobre la vialidad y, mientras intentaba levantarse, fue imp.ctado por la unidad de transporte.

El vehículo circulaba de poniente a oriente sobre la calle David Herrera Jordán al momento de realizar el viro que pr.vocó el trág.co des.lace. Posteriormente, el chofer continuó su trayecto hacia la calle Tlaxcala y avanzó por la avenida Lerdo para alejarse de la zona, sin que las personas presentes pudieran identificar placas u otras características específicas del camión.

Al sitio acudieron elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron el lev.ntamiento del cu.rpo para su traslado a las instalaciones correspondientes. Por su parte, las autoridades mantienen abierta la investigación para dar con el paradero del responsable y esclarecer las situac.ones que rodearon los hechos.