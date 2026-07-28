Localizan cu.erpo en maleta en la Anáhuac

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Durante las primeras horas de este martes, habitantes del sector Juárez Viejo reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, el cual fue abandonado en las inmediaciones de la colonia Anáhuac. El hallazgo se registró poco después de la medianoche debajo de un puente vehicular ubicado en la intersección de las calles Héroes de Carrizal y Municipio Libre, en una zona cercana al Panteón Municipal de La Chaveña.

El reporte fue realizado de manera anónima a los servicios de emergencia por una mujer que transitaba por el sector. La persona alertó a las autoridades tras percatarse de la presencia de la víctima entre un conjunto de llantas, basura y escombros.

De acuerdo con la información preliminar obtenida en el lugar de los hechos, la víctima presentaba evidentes huellas de tortura, además de encontrarse completamente atada de pies y manos. Trascendió que la causa de la muerte podría atribuirse a asf.x.a, aunque dicha versión está pendiente de confirmación por parte de las autoridades correspondientes.

El c.d.áv.r se encontraba envuelto en una lona de color blanco. Asimismo, personal de las autoridades ministeriales aseguró e inspeccionó una maleta localizada a escasos metros de la escena, con el fin de determinar si estuvo involucrada en el traslado del c.u.e.rp.o.

Elementos del Servicio Médico Forense acudieron al sitio para efectuar el lev.a.nt.am.ie.nt.o del c.d.áv.r y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le realizarán los peritajes y exámenes de ley que permitan su identificación oficial y determinen las causas precisas del f.a.ll.ec.im.ie.nt.o.