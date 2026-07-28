Funeral de Rubén Acosta tras accidente

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Familiares y allegados le dieron el último adiós a Rubén Acosta Tejeda, de 31 años de edad, un padre de familia que perdió la v.da tras un f.tal acc.dente vial ocurrido en la intersección de la avenida De la Raza y la calle Plutarco Elías Calles.

El v.al perc.nce se registró el pasado domingo, cuando la v.ctima fue imp.ctada por un automovilista que desplazaba su vehículo a exceso de velocidad y omitió el semáforo en luz roja, provocando la tragedia.

Desde la mañana de este martes, los deudos se reunieron en la funeraria Perches, ubicada sobre la avenida Adolfo López Mateos, en un ambiente completamente privado y reservado para sus seres queridos, optando por no emitir declaraciones ante los medios de comunicación.

Las exequias se extenderán hasta la mañana del miércoles, jornada en la que se llevará a cabo la m.sa de cuerpo presente previa a su descanso eterno. Mientras tanto, el hecho continúa consternando a la comunidad local tras las circunstancias en las que se suscitaron las aciagas situac.ones.