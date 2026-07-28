Enfrentamiento en operativo an.tise.cuestro

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un despliegue policial implementado por elementos de la Fiscalía General del Estado desembocó en un intenso enfrentamiento armado, luego de que agentes estatales fueran agredidos a dis.paros mientras realizaban diligencias oficiales en la zona surponiente de la ciudad.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones del fraccionamiento Praderas del Enequén. De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades en el sitio, personal operativo acudió específicamente al cruce de las calles Francisco González Bocanegra y Praderas de Villa Ahumada para dar seguimiento a una investigación en curso.

Al arribar al inmueble señalado, los efectivos de la fiscalía fueron recibidos a dis.paros de manera intempestiva por tres sujetos armados. Tras repeler la agresión, los presuntos responsables, señalados extraoficialmente de dedicarse a actividades de se.cuestro, lograron darse a la fuga a pie por las calles aledañas, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en el perímetro.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad lograron asegurar la vivienda utilizada como casa de seguridad y concretaron el rescate de dos personas que se encontraban privadas de la libertad. Ambas víctimas fueron puestas bajo resguardo e inmediatamente trasladadas a diversos nosocomios de la localidad para recibir valoración médica especializada.

Pese al intercambio de dis.paros, las corporaciones policiales confirmaron que no se registraron elementos estatales lesionados ni civiles heridos. El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta de investigación.