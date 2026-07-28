Desde motocicleta asaltaron adulta mayor

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Comerciantes y ciudadanos de la zona centro de la ciudad se han organizado para intentar identificar a una pareja que, a bordo de una motocicleta, perp.tró un as.lto contra una adulta mayor mientras trabajaba en su puesto de venta de artículos de segunda mano.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el sector, el modus operandi de los delincuentes consiste en circular en movimiento sobre la vialidad para arr.batar de forma imprevista las pertenencias y mercancía de la v.ctima. Este tipo de atr.co se ha repetido al menos en tres ocasiones durante el último mes en el mismo punto de venta.

Los afectados informaron que las personas involucradas suelen operar de manera recurrente en un lapso comprendido entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde. Tras el más reciente inc.dente, se detalló que las características de los s.sospechosos corresponden a una mujer de tez morena que vestía pantalón rosa y llevaba el cabello recogido, acompañada por un hombre de baja estatura, tez morena y playera gris.

Ante la constante recurrencia de estas situac.ones, se ha ofrecido una gratificación económica para quien proporcione información veraz que ayude a dar con su localización. Asimismo, se espera que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y estatal hagan uso de las cámaras de videovigilancia de la zona para lograr la detención de ambos implicados.