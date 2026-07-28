Cae con 381 do.sis de co.caína en la Mirador

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Agentes de la Fiscalía General del Estado concretaron la detención de un individuo que se encontraba en posesión de cientos de empaques con dr.g.a en la colonia El Mirador. La intervención policial se registró en la intersección de las calles Sevilla y Checoslovaquia.

El sujeto fue identificado como Francisco Javier “N”, de 26 años de edad, quien fue ubicado durante un recorrido de vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad. La detención se efectuó en flagrancia tras ser abordado por los oficiales para una revisión de protocolo.

Durante la inspección preventiva, los elementos le aseguraron dos bolsas de plástico que contenían un total de 381 envoltorios de c.c.í.na, presentados tanto en modalidad de piedra como en polvo. La sustancia asegurada alcanzó un peso global aproximado de 100 gramos.

Tanto la d.r.g.a incautada como el presunto responsable fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes con el fin de dar continuidad a las investigaciones por la probable comisión de delitos contra la salud.