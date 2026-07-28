A proceso por transporte de 31 kg de cris.tal

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como Daniel “N”, tras ser señalado como probable responsable del delito contra la salud en la modalidad de transporte de m.nt.af.et.am.in.a, conducta prevista y sancionada en el Código Penal Federal.

La detención fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, quienes implementaron un operativo de inspección derivado de una denuncia anónima. La intervención tuvo lugar en las inmediaciones de la carretera federal número 45, específicamente sobre el tramo carretero Chihuahua-Juárez, dentro de la jurisdicción del municipio de Ahumada.

Durante la revisión estratégica en el lugar, los agentes interceptaron al imputado mientras conducía un vehículo que coincidía plenamente con las características descritas en el reporte confidencial. Tras llevar a cabo la inspección del automotor, las autoridades localizaron en su interior un total de 61 envoltorios de plástico.

Dichos paquetes contenían una sustancia con las características propias de la dr.g.a conocida como cr.st.l, alcanzando un peso aproximado de 31 kilogramos. Tanto el detenido como el vehículo y el cargamento ilícito quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.