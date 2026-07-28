Hallan cuerpo maniatado y envuelto en sábanas junto al paso elevado de la Chaveña

Ciudad Juárez, Chihuahua. Un hombre fue localizado sin vida durante la noche en la colonia Anáhuac, hecho que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y autoridades investigadoras.

El hallazgo se registró en el cruce de la avenida Municipio Libre y la calle Héroes del Carrizal, en la parte baja del paso elevado ubicado cerca del Panteón de la Chaveña.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, un hombre aún no identificado, fue encontrada amarrada de pies y manos, envuelta en sábanas blancas y abandonada sobre la vía pública, entre basura, escombro y un sillón en mal estado.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio como primeros respondientes para acordonar el área y preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios para integrar la investigación.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el traslado del cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial de la muerte, además de continuar con el proceso de identificación de la víctima.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho y dar con los responsables.