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Estudiante se retracta de acusación falsa contra profesor de secundaria y ofrece disculpa pública

La alumna aseguró que actuó por enojo tras ser reprobada y reconoció que su señalamiento no era verdadero.

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México.- Una estudiante identificada como Viridiana de Jesús difundió un video en redes sociales en el que reconoció haber realizado una acusación falsa contra el profesor Shamir Cámara Torres, luego de que este la reprobara a ella y a una compañera en la Secundaria No. 43.

En la grabación, la alumna explicó que actuó por enojo y frustración, además de considerar que la relación de amistad que tenía con el docente impediría que fuera reprobada. Afirmó que tomó una decisión impulsiva y que nunca imaginó el alcance que tendría su señalamiento.

Ofrece disculpa pública

La estudiante aseguró que nadie la presionó para retractarse y sostuvo que la acusación no era verdadera. También expresó arrepentimiento por el daño causado a la reputación del profesor y le ofreció una disculpa pública.

Caso genera debate en redes

El video se viralizó en medio de la discusión pública sobre las consecuencias de las denuncias falsas, especialmente tras el fallecimiento del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien previamente denunció haber sido víctima de un señalamiento falso.

Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso y tampoco se ha informado la situación del docente involucrado.

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