Capturan en Ciudad de México a presunto líder de “Los Z” buscado por doble ho.micidio en Veracruz

Ciudad de México. Autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Levi Arguijo Morales, alias “Comandante Levi”, de 38 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, relacionado con el asesinato de dos hombres en el estado de Veracruz.

La detención se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde agentes ejecutaron el mandato judicial derivado de una investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado es señalado por su presunta participación en el homicidio de José Armando Hernández, de 25 años, y Filiberto Flores Huerta, de 30 años, cuyos cuerpos fueron localizados el 5 de enero de 2023 sobre la carretera Ojo de Agua Grande, en la localidad de Amatlán, Veracruz.

Las autoridades informaron que ambas víctimas fueron encontradas con huellas de violencia, lo que dio origen a la investigación ministerial.

Según la Fiscalía, las víctimas habrían sido privadas de la libertad por integrantes del grupo delictivo “Los Z”, organización que presuntamente opera en esa región. Las investigaciones señalan que “Comandante Levi” sería uno de los responsables de actividades ilícitas como narcomenudeo, homicidios y extorsiones, además de que presuntamente ordenó la ejecución de las dos víctimas.

Tras su captura, Levi Arguijo Morales fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde enfrentará el proceso penal que determinará su situación jurídica.