Ofrecen disculpa a taekwondoína mexicana tras polémica publicación en Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala. La página Liga Nacional GT, dedicada a difundir información deportiva en Guatemala, ofreció una disculpa pública a la taekwondoína mexicana Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, luego de la controversia generada por una publicación en redes sociales durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En un comunicado, la organización lamentó que el mensaje fuera interpretado como racista o discriminatorio y aseguró que su intención era destacar el nivel de los atletas asiáticos en el taekwondo, disciplina en la que Corea del Sur es considerada una potencia mundial.

La polémica surgió después de que la página afirmara que México había llevado a una “surcoreana” para competir en el torneo y señalara que, pese a ello, la guatemalteca Alejandra Higueros obtuvo la medalla de oro, mientras que la representante mexicana consiguió la plata.

Posteriormente, la Liga Nacional GT reconoció que no investigó los antecedentes de la deportista y aclaró que Cecilia Lee nació en Monterrey, Nuevo León, por lo que es mexicana.

En su mensaje, el medio reiteró sus disculpas y expresó respeto por la atleta y su desempeño deportivo.

“Si en algún momento nuestras palabras hicieron sentir incómoda a Cecilia o hirieron sus sentimientos, volvemos a pedirle una disculpa de corazón. Nos queda completamente claro que ella es tan mexicana como el Águila Real”, señaló la publicación.

La controversia generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios criticaron el mensaje original y señalaron que cuestionaba la nacionalidad de la deportista pese a representar oficialmente a México.