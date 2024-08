México – Al cumplir 18 años, los jóvenes en México deben realizar su Servicio Nacional Militar. Pero, ¿qué es lo que ocurre si no lo libero?, ¿realmente existen consecuencias? Esto es todo lo que sabemos al respecto. También te puede interesar: Beca de más de 7 mil pesos para hijos de militares; así puedes aplicar.

El Servicio Nacional Militar (SMN) surge en 1942 por decreto del mandatario Manuel Ávila Camacho en un contexto muy particular: la Segunda Guerra Mundial. En ese ambiente de incertidumbre ante el conflicto bélico más importante de la historia, era necesario contar con más elementos preparados, si así se requería.

Las habilidades enseñadas en los jóvenes están pensadas para, en un caso extremo, puedan defender la soberanía nacional; este adiestramiento no se diseñó para el ataque hacia otras naciones. Esta actividad es de carácter obligatorio en hombres y hasta el 2000 se consideraron a las mujeres, aunque en su caso es de manera voluntaria.

¿Pasa algo si no libero el Servicio Militar?

Al margen de lo que se dice comúnmente, no contar con la cartilla del Servicio Nacional Militar no tiene consecuencias o sanciones directas. Asimismo, no es estrictamente necesario liberarla en cuanto se cumpla la mayoría de edad, pues se puede tramitar hasta los 39 años sin ninguna restricción.

Aunque no existe alguna especie de multa por no cumplir esta actividad, hay una serie de trabajos donde sí destaca como un requisito indispensable, como lo son algunas dependencias del gobierno, pero también actividades como seguridad, tanto privada como pública, pueden exigirles a los interesados presentar la cartilla militar.

Los solicitantes deben presentar la siguiente documentación a la Junta Municipal más cercana a su domicilio:

4 fotografías recientes (casquete corte en hombres), acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de grado máximo de estudios, CURP y formato universal del Servicio Militar Nacional; todo en original y copia.

El Mañana

El Mañana