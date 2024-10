Durante los últimos días el nombre de Sofía Delgado Zúñiga ha acaparado los titulares en prácticamente todos los medios de Colombia y esto se debe a que así se llamaba una niña de tan solo 12 años de edad que fue secuestrada y brutalmente asesinada por un sujeto de nombre Brayan Campo, quien confesó el atroz hecho luego de haber sido detenido y tras la localización del cuerpo de la menor, en plataformas digitales se filtró el video del momento exacto en el que la pequeña fue secuestrada, por lo que las imágenes han provocado todavía más indignación y el caso ya le está dando la vuelta al mundo.

Este desafortunado caso comenzó el pasado domingo 29 de septiembre cuando la pequeña Sofía Delgado salió de su casa, la cual, se ubica en el corregimiento de Villa Gorgona del municipio de Candelaria, (Valle del Cauca, Colombia) y se encaminó a una tienda cercana con la intención de comprar shampoo para bañar a su perro, sin embargo, la menor ya no regresó, por lo que su familia comenzó una intensa búsqueda que se extendió por casi tres semanas.

Así se buscaba a Sofía Delgado. Foto: IG: alcaldiacandelariavalle

El caso de la desaparición de Sofía Delgado comenzó a desenmarañarse gracias al testimonio de otra niña, cuya identidad no se dio a conocer, sin embargo, se informó que la menor acudió un día anterior a la misma tienda donde Sofía fue vista por última vez y señaló que el sujeto que la atendía, Brayan Campo, le ofreció pasar al establecimiento con el pretexto de que le regalaría unos collares para su perro, por lo que se dispuso a cerrar la cortina, no obstante, en ese momento uno de los perros del local salió a la calle, por lo que el referido hombre tuvo que salir a buscarlo y gracias a ello la menor pudo retirarse del lugar.

Tras este primer señalamiento, las autoridades colombianas comenzaron una investigación en torno a Brayan Campo y debido a ello se pudo saber que en 2018 fue denunciado por presuntamente haber cometido abuso sexual en contra de una menor de 14 años, sin embargo, el caso no avanzó y quedó en libertad por vencimiento de términos, por lo que una vez teniendo conocimiento de este dato fue señalado como principal sospechoso, por lo que las autoridades emitieron una orden de aprehensión y al ser ejecutada el miércoles 16 de octubre el hombre de 32 años reconoció estar implicado en la desaparición de Sofía, además, confesó haberla asesinado y él mismo aportó los datos para que pudieran localizar sus restos.

Fue la mañana del jueves 17 de octubre cuando los restos de Sofía Delgado fueron localizados en un cañaduzal del sector de La Regina, una zona rural del municipio de Candelaria y de acuerdo con los reportes de las autoridades colombianas, Brayan Campo le prendió fuego al cuerpo de la menor con la intención de no dejar evidencia del crimen, no obstante, el sistema óseo no se calcinó y gracias a ello se pudo lograr identificar a la niña a través de estudios de ADN.

Brayan Campo confesó ser el autor intelectual y material del secuestro y asesinato de la niña Sofía Delfado. Foto: Especial

Así fue el momento en el que Sofía Delgado fue secuestrada

En plataformas digitales circula un video en el que se muestra cómo es que Sofía Delgado era acechada por Brayan Campo cuando la menor se disponía a regresar a su casa luego de haber realizado sus compras y en las imágenes difundidas se puede ver que el sujeto de 32 años aprovechó que la menor se detuvo frente a otro negocio para cargarla y llevársela de la zona toda velocidad, cabe mencionar que este acto fue presenciado por al menos una persona, quien no hizo nada para evitar el rapto.

Es importante señalar que, en sus primeras declaraciones, Brayan Campo ha sostenido que no abusó sexualmente de la menor, sin embargo, se realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer este dato, además, también trascendió que el detenido confesó que mató a golpes a la menor el mismo día que la raptó para horas más tarde abandonar el cuerpo donde fue localizado.

Brayan Campo ya se encuentra detenido. Foto: Redes

Cabe mencionar que, además de Brayan Campo, las autoridades colombianas también habían detenido a una mujer, pareja del señalado, sin embargo, se informó que fue liberada tras no encontrar hechos contundentes que la involucraran en el secuestro y asesinato de la menor, no obstante, se sabe que la mantendrán bajo vigilancia debido a que sus declaraciones podrían ser claves para esclarecer estos hechos, los cuales, han generado una gran indignación entre la sociedad colombiana.