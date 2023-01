Barcelona.- El hijo mayor de la cantante colombiana Shakira, Milán, desmintió los comentarios de su padre Gerard Piqué en plena trasmisión en vivo de Twitch.

El suceso incómodo ocurrió durante un evento especial donde Piqué, presidente de la Kings League, una liga de fútbol realizada por streamers, invitó a su hijo Milán y causó algo de incomodidad al futbolista eruopeo.

Gerard Piqué se encontraba acomodando un micrófono y mencionó que no había dormido nada por la noche.

“Claro que no he dormido por la noche verdad”, mencionó la ex pareja de la barranquillera.

Sin embargo, Piqué no contaba con que su hijo Milán lo expondría en vivo.

“Yo te he visto dormir, yo te he visto dormir toda la noche”, mencionó el pequeño.

El ex futbolista tras ser desmentido, le dice a Milián que guarde silencio, pero el niño continúa diciendo al aire que lo ha visto dormir.

“Silencio, silencio”, le dice Gerard a su hijo, quien le vuelve a repetir que lo ve dormir, tras la insistencia del pequeño, al también empresario no le quedó más que darle la razón al niño.

“Vale, pero duermo poco”, dijo Piqué.

Las personas que se encontraban conectadas en la transmisión, se rieron de que Milán estaba exponiendo a su papá, y entre risas le dijeron que fuera a desenmascarara a Piqué.

“Ven Milán ven, desenmascara, desenmascara a tu padre”, le dijo uno de los participantes de la trasmisión de Twitch.

Que intenciones tenía el ex de Shakira hacía Milan quitarle el micrófono🤔? Y es no producto de imaginación! pic.twitter.com/8Dz0q15JVw — |Single Solitario| (@TheBoyRock) January 7, 2023

Con Información de Comunicado