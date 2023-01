Redes.-Una fanática de Yeri Mua señaló que la influencer no le permitió entrar a su casa, con la excusa de que estaba dormida.

“Hoy fuimos a casa de Yeri y queríamos tomarnos una foto con ella. Cabe recalcar la hora (8 de la noche), tocamos la puerta y nos abrió Diego, su amigo”, señaló la usuaria.

La joven agregó que ella, junto a las demás fanáticas con las que iba, resultaron sumamente decepcionadas por la actitud de la creadora de contenido.

“Preguntamos por Yeri y nos dijo ‘Está dormida’, lo cual no era cierto. Le dijo Diego ‘Son seguidoras’, y Yeri dijo ‘Diles que no güey’. Ahora somos las más decepcionadas porque se nos ha caído una ídola y se portó muy grosera con nosotras. Tuvo que salir Camila a tomarse una foto con nosotras porque sintió compasión. Yeri no quiere a sus fans”, añadió.

Al respecto, Yeri Mua realizó una transmisión en vivo donde señaló que no abrió la puerta de su casa por seguridad, pues no conoce las verdaderas intenciones de las personas que están del otro lado.

“Si no sé quién eres no te voy a abrir la puerta de mi casa por mi seguridad. ¿Se acuerdan cómo se murió Selena Quintanilla? ¿Se acuerdan cómo se murió John Lennon? No me estoy comparando con esos artistas, por Dios, pero les estoy dando un ejemplo”, dijo.

La influencer puntualizó que “así como soy muy seguida y muy querida, también soy muy odiada. ¿Han visto cuántas páginas de odio hay hacia mí? ¿Han visto cuántas personas me odian? Hay muchas personas que me quieren ver hasta muerta”.

Finalmente, Yeri Mua dejó en claro que no se arrepentía de la decisión que tomó, pues pensó en su seguridad antes que en nada.

“Yo no estoy para adivinar si la persona que está detrás de la puerta es buena o mala. Yo no estoy para adivinar si a lo mejor veo a una niña que me quiere pedir una foto y por aquí cerquita están unos güeyes en una moto listos para asaltarme o algo peor”, concluyó.

