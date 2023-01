Los Ángeles.- El actor y exluchador de la WWE, Dave Bautista, dejó en claro que está en contra de las personas que atacan a la comunidad LGBT, pues el intérprete reveló que decidió eliminar el tatuaje de Manny Pacquiao, ya que el exboxeador realizó comentarios homofóbicos.

El estadounidense de 53 años, reveló en una entrevista para ‘GQ’ que se había realizado un tatuaje que representaba al equipo del púgil filipino; sin embargo, Pacquiao comentó algo que al excampeón de la WWE no le gustó.

“Aquí antes estaba el logo de un equipo. Yo era parte de un equipo, de una persona a la que solía considerar un amigo, alguien a quien yo de veras admiraba.

“Salieron a la luz pública algunas de sus declaraciones contra los homosexuales. Resultó que era un homófobo extremo. Y claro, yo tengo un gran problema con todo eso. Además, es un problema personal contra mí porque mi madre es lesbiana. Es decir, ya no podía llamarlo, amigo mío. Por eso lo he tenido que cubrir con esto”, declaró Batista en entrevista para GQ.

En el año 2016, Pacquiao se enfrentó a cientos de críticas después de declarar que, para él, los homosexuales eran “peor que los animales”.

«Los animales son mejores. Al menos, saben distinguir machos de hembras. «Si permitimos eso de macho con macho y hembra con hembra, entonces el ser humano es peor que los animales», declaró el exboxeador en una entrevista para la televisión filipina TV5.

El actor que interpreta a ‘Drax el Destructor’ en la película de Guardianes de la Galaxia no se quedó callado, y reaccionó llamándole «p*to imbécil» al exboxeador.

