México.-¿El destino los volvió a unir? Una joven y su ex pareja se volvieron virales en redes sociales al compartir que tuvieron que realizar un viaje que habían pagado juntos a Cancún y no era reembolsable. El video se volvió viral y ha dejado todo tipo de reacciones.

En video compartido por la usuario @steephamotato en TikTok suma ya más de cinco millones de reproducciones en la red social, pues internautas no han dudado en dejar su comentario ya sea burlándose de la situación o pidiendo más detalles de este inusual momento.

“Mi ex y yo en camino a nuestro viaje a Cancún no reembolsable que compramos hace meses”, se puede leer en la descripción del clip.

Para muchos, este video servirá de ejemplo y hará que más de uno se ponga a pensar si realmente es conveniente comprar un viaje con su pareja con tanta anticipación, pues por una u otra razón pueden terminar y tendrían que hacerlo de todas maneras para no perder su dinero.

Miles de usuarios han comentado este video: “No me gusta el chisme pero aquí esperaremos parte 2”, “Así me pasó apenas unos días jajaja”, “Dinero es dinero”, “Me pasó igual… pero mejor me fui solo y no me arrepiento”, “Me pasó exactamente igual, pero me llevé a una amiga, no a él. Y no me arrepiento”.

Todo indica que es una situación que se repite más de lo que algunos creen, pues en los comentarios del video, algunos usuarios dejaron su testimonio con una situación parecida, desde aquellos que también viajaron con su pareja, hasta quienes decidieron llevar a un mejor amigo o simplemente perder el dinero.

¿Qué decisión hubieras tomado tú? De momento no hay más actualización de este par de jóvenes que se volvieron virales en redes sociales.

