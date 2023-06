México.-Hace unos días Alejandro Sanz causó revuelo en redes sociales al publicar un tweet en donde aseguró que se sentía triste y cansado, por lo que recibió miles de comentarios de apoyo y aliento por parte de sus seguidores.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, escribió el cantante en un reciente tweet.

Rápidamente sus seguidores volvieron a escribirle mensajes, por ejemplo: “aquí estamos tu ejército de corazones mandándote todo nuestro amor y mucha luz”, “Sumergirnos para emerger, te abrazo con el alma. Beautiful soul”, “estamos contigo y si tienes que reposar pues hazlo que tú público que te quiere sabrá entender”.

¿Qué decía el otro tweet de Alejandro Sanz?

Alejandro Sanz alarmó a sus seguidores en redes sociales debido a la publicación de un tweet en el que aseguró que se siente triste y cansado, por lo que rápidamente fue compartido y comentado por los internautas.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, escribió el cantante.

El tweet lo realizó alrededor de las 6 de la tarde de este 26 de mayo de 2023 y tanto amigos como seguidores le escribieron mensajes de aliento asegurando que lo entendían y que la salud emocional y mental era muy importante.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

