México.-A través de TikTok se hizo viral un video en el que la revelación del sexo de un bebé no salió como a los padres les hubiera gustado, y es que pasaron por uno de los momentos más incómodos de su vida.

En el clip, compartido por la usuaria Sofía Idarraga, se muestra el momento en el que los novios se encuentran viendo un video mientras a un lado de la escena, la mujer en cuestión prendió aquel artefacto que reveló el humo azul.

«Mi cuñado y ella empezaron a planear todo lo que iban a hacer. Él llegó a la idea de involucrar a toda la familia y sabía que alguien la iba a cag*r pero no pensé que fuera a ser yo. Llegó el gran día, había un video en donde pasaban fotos de ellos con un conteo regresivo y ahí nos daba la señal para prender el humito», platicó.

La mujer comentó que, aunque el momento fue cuidadosamente planeado, nada pasó como debió, ya que el humo salió bastantes segundos antes, provocando la risa de millones de internautas.

«Llegó el momento y en el video decía ‘la espera se acabó’, apenas íbamos a la mitad del video y yo ya tenía eso prendido, miré y todavía no empezaba el conteo regresivo. Comencé a soplarle para intentar apagar, no hay poder humano para apagarla; me fui pal piso con el pasto para ver si eso servía y cuando comenzó a soltar el polvo azul, ya le dije a mi cuñado que pateara el balón. Nada salió como se tenía planeado, lo arruiné», finalizó.

Como era de esperarse, los comentarios al respecto no se hicieron esperar, por lo que cientos de internautas comenzaron a burlarse de la situación.

“Necesito la historia contada por tu hermana y tu cuñado, Que cague de risa al final quedará como una súper anécdota para toda la vida y seguro serás la tía favorita, felicidades”, “Lo bueno cuando le decías a tu cuñado yaa dale”, fueron algunos de los comentarios.

