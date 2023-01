Redes.- ¿Cuáles son los requisitos que tienes para tener novio? ¿Cuáles son las exigencias que pones? Una joven causó polémica en TikTok, luego de que compartiera una larga lista de exigencias que hizo para conseguir novio para este nuevo año 2023. Sin embargo, lejos de que éstas fueran bien recibidas, en realidad causaron revuelo y acumularon cientos de críticas. ¿Qué dijo?

Fue a través de TikTok en donde se dio a conocer este polémico caso. Y es que la usuaria Salpicón compartió la larga lista de requisitos para que alguien sea su novio este año.

ADVERTISEMENT

Y es que se necesita un hombre que tenga carro, casa, que tenga carrera profesional, que hable o entienda otro idioma. Incluso, debe tener visa.

“Tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tiene que obtener por lo menos un vehículo… eso de vamos en UBER, te mando el carro, nos vemos en la estación de TransMilenio no. Que ya tenga finca raíz o ya esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa”, añadió.

Externó que es lo “mínimo”, pues lo que enlistó ella lo tiene, así que busca alguien que esté a la altura de sus estándares. Aclaró que no menciona el respeto, el amor y la lealtad, pues eso debe venir incluido en la relación desde un inicio.

“No quería decir lo obvio, pero pareciera que el sentido común es el menos común de todos, por eso, como puedes darte cuenta en mi lista de estándares o requerimientos en ningún momento mencioné que me respete, que me quiera, que me escuche, porque eso sí literalmente es lo mínimo de cualquier ser humano”, sentenció.

Como era de esperarse, las exigencias de la joven se hicieron virales y causaron controversia. Fue duramente criticada, aunque también hubo personas que consideran que está bien que haya quienes busquen especificidades para salir con alguien. ¿Qué piensas?

Cuando le preguntan a mi amiga, la regularcita del parche, por qué está soltera… 🤡 pic.twitter.com/Ru0fp6MjGi — Victoria Ríos (@LaVictoriaRios) January 5, 2023

Con información de Milenio