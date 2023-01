EE.UU.- Hace muy pocos meses, se daba a conocer que Chris Evans estaba en pareja con Alba Baptista, una intérprete portuguesa de 25 años. El actor que personificó al Captain America es muy reservado con respecto a su vida privada y por eso un reciente video donde confirma su noviazgo con la actriz y modelo llamó la atención de sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Evans compartió un tierno posteo que compila muchas de las bromas que se hacen junto a Alba. El clip que subió a sus stories los muestra a ambos muy divertidos en su día a día acompañados por su perro Dodger.

En noviembre del 2022, cuando surgieron las versiones de noviazgo, el actor de ‘Lightyear’, de 41 años, era el protagonista de los rumores confirmados. “Desde hace más de un año y va en serio”, dijo una fuente cercana a ambos a la revista People. “Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Toda su familia y amigos la adoran”, añadió esta persona.

En el último tiempo, Chris Evans aseguró que tiene intención de formar una familia propia. “Eso es algo que absolutamente quiero: esposa, hijos, formar una familia”, expresó el actor. “Cuando lees sobre la historia de los mejores artistas, ya sean actores, pintores o escritores, la mayoría de ellos admite que su mayor orgullo no fue el trabajo que hicieron, sino las relaciones: las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”. “Así que es algo que a través de mis largos 41 años también suena a verdad. Esas cosas son las más importantes”, dijo en tono de reflexión. “Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia. Tuve mucho de eso en mi vida, así que cuando pienso en la idea de crear eso… No me puedo imaginar nada mejor”.

