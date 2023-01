Lo que sí quedó claro entre ambos fue que los derechos de los personajes son de Derbez, mientras el nombre del programa, La Familia Peluche, pertenece a la televisora.

Derbez dejó claro que es el dueño de los personajes de La Familia Peluche, pero el nombre del programa le pertenece a Televisa. Foto: Instagram

Yo tengo los derechos y ellos son dueños del nombre, nada más. Yo podría hacer la serie con otro nombre, pero siempre he tratado de llevar una relación cordial con Televisa y la cosa es llevar la fiesta en paz”, explicó.

“Él (Azcárraga) es muy simpático, es muy buena gente. A mí me extrañó cuando surgió eso porque siempre hemos tenido una amistad muy linda. Me saludó con mucho cariño, como si no hubiera pasado nada, entonces ya nada más nos reímos y él me dijo ‘ya no te andes peleando conmigo’, y yo le dije: ‘ok, tú empezaste’”.

