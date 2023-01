Redes.- No hay nada que un video de mascotas no pueda arreglar si es que no tuviste un muy buen día hoy. Para que sueltes la carcajada, te mostramos un curioso “gato volador”, pero no el de la clásica canción de Grupo Massore, hablamos de uno uniformado de piloto.

Ravioli, la mascota de un piloto, se ha hecho famosa entre los seguidores del usuario @ravioligato, quien muestra a su gato en diferentes situaciones, y en todas ellas sale bastante gracioso.

Gato vestido de piloto se muestra listo para el despegue

Por si tenías duda, un video de TikTok nos reveló cómo se ve un gato uniformado de piloto, y es que su amo subió unas imágenes de su curiosa mascota a redes sociales. Así fue el gracioso momento de ver vestido con camisa y corbata a este gato.

“Después de aterrizar nos tomamos una foto con toda la tripulación”, describió el piloto junto a Ravioli, el gato más apuesto de la tripulación.

Este pequeño amigo es súper popular en la red, y es que tan solo en este video ya cuenta con una gran cantidad de visualizaciones.

Sobre la publicación se puede ver al gatito a lado de su dueño mientras este toma una selfie con todo el equipo que se encuentra a bordo del avión. En tanto, este amiguito no pierde detalle de lo que pasa en el lugar, fijando su mirada a lo que hace su amo.

Reacciones de usuarios a video de “el gato volador”

Las reacciones del público internauta no se hicieron esperar, y es que nada pudo detener a la fama de este “gato volador”. Estas fueron las reacciones a su video: “Mi piloto preferido”, “Uno estudiando para piloto y el gato ya es piloto”, “Michi Piloto!!! yo quiero viajar con el”, “Me acabo de enamorar”, “Es el gato volador”, “Dónde está el piloto”, “El michi: ¿qué hacen estos en mi cabina?”, “Ese gatito tiene más vacaciones que yo”, se pudo leer en la publicación.

Con información de MVSnoticias