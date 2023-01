Redes.- Una fiesta de XV años es sin duda el evento más esperado de la mayoría de las adolescentes, pero te imaginas que llegue ese día y tus chambelanes bailen con una actitud de sueño. Esto le paso a una quinceañera que se volvió viral en TikTok con los videos de sus bailes.

Video viral de fiesta de XV años en TikTok

Los videos virales son el pan de cada día para los internautas, algunos nos causan intriga, suspenso y otros risa en automático. TikTok es la cuna de esos videos cortos que llegan a millones de personas. Esta vez fue el caso del usuario “Mayco3095” quien subió una serie de videos donde se ve a una quinceañera bailar con chambelanes “fuera de lo normal”.

El ritmo y las ganas de lo chambelanes se quedaron en sus casas, pues en el TikTok se puede ver como apenas y mueven sus brazos al bailar, esos videos tuvieron 8.3 millones de vistas, más de 200 mil me gusta y varios comentarios como los siguientes:

“Con esa flojera ando hoy”, “Amo el ritmo de todos, ya me dieron ganas de dormir”, “Yo el lunes por la mañana con toda la actitud”, “Me recuerdan a mi todos los días”, “No pues que animados, que ritmo, que vigor”.

Las canciones que bailaron fueron Danza Kuduro y el Tao Tao, “rolas” que sin duda alguna te hacen bailar aunque no lo quieras, pero hay algunas excepciones como lo fue en este caso.

Lo importante de todo esto es que la quinceañera lució una gran sonrisa a pesar del “sorprendente” baile de sus chambelanes, ella fue feliz en su fiesta y eso nadie lo puede cambiar.

Y a ti ¿te ha tocado ver una situación así? o ¿te has hecho viral en alguna red social?, si es así no dudes en subirlo a TikTok, no sabes si puedes llegar a millones de personas como lo hizo la quinceañera en la coreografía con sus chambelanes.

Sin duda, esta fiesta de XV años quedará en el recuerdo de la quinceañera tras el son de Danza Kuduro y el Tao Tao y los chambelanes que se hicieron virales por bailar sin ganas.

