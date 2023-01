La vida la golpearía de nueva cuenta cuando en 2005 su vida comenzaría a cambiar sufriendo la pérdida de su esposo, su madre y por último, su papá. Deambulando entre la depresión y la casualidad, Mayte se inscribió en la escuela ya sin la presión de aquella voz siempre presente que le decía que no lo hiciera.

«Arranqué con todo y me fue muy bien, no me llevé ninguna materia. Tenía varios años menos, un poquito más de 50, otra energía», recordó.

Tal y como lo dijimos al principio de la historia, ese fue apenas el primer intento de terminar la secundaria; influenciada por el qué dirán abandonó el colegio al que asistía por la noche. Por fin, en 2022, Mayte lo retomó y cursó su último año.

