México.-Una señora de edad avanzada robó el teléfono celular que una niña había olvidado en una silla de una sala de espera de una clínica, hecho que quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar, y pronto el video se hizo viral en redes sociales causando indignación entre los internautas.

Fue el usuario identificado como Miguel Angello Tinoco @miguelangellotinoco quien publicó el video para aconsejar a los ciudadanos colocar cámaras de videovigilancia en sus casas y negocios para tener pruebas contra cualquier tipo de inconveniente.

De acuerdo con el video, los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero. En la grabación se observa como una descuidada niña olvida su teléfono celular en una silla de lo que parece ser la sala de espera de un centro médico. La mujer se percata de ello y tan pronto como la pequeña se aleja, corre y lo guarda entre sus pertenencias.

La mujer ve que la dueña del teléfono continúa en la sala por lo que decide entrar al baño por temor a ser descubierta, sin embargo, al percatarse de que ya no hay riesgo, regresa a su asiento a continuar esperando.

Posteriormente, la madre de la menor se percata de la pérdida del celular por lo que inmediatamente exige al personal de seguridad que muestre las cámaras de seguridad. Luego de analizarlas, el hombre de seguridad se percata de que fue la señora quien tomó el teléfono por lo que la enfrenta.

La acusada niega en todo momento que tomó el teléfono y pese a que le muestran los videos de seguridad, asegura que ella no tomó nada y que no es la del video. Por ello, el personal de seguridad recurre a revisar sus pertenencias. Al no encontrar nada, el personal de seguridad va al baño que visitó la mujer y luego de buscar arduamente, encuentra el teléfono debajo de uno de los botes de basura.

«Me encantó la seguriedad, se movieron hasta encontrar el celular»,»Aplausos al personal de seguridad», » Nuestra crisis de valores a todo nivel empieza por uno mismos, los políticos corruptos son consecuencia de ello», «Se quieren escudar en la edad y justo por eso deben dar buenos ejemplos», expresaron los internautas.