México.-En los últimos meses la cantante Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, se ha vuelto muy popular en redes sociales gracias a su canción Gatita, que se volvió viral en TikTok y fue acusada de plagio.

Por este impacto, la famosa fue invitada por el youtuber Gusgri a una entrevista, donde ella contó más detalles de su trayectoria artística, al grado que recordó su participación en el reality show de TV Azteca Enamorándonos, además reveló que rechazó vender su éxito musical en 16 millones de pesos.

Primero, Bellakath contó que algunas disqueras “sí me ofrecieron una buena cantidad, pero yo dije ‘No le voy a vender mi alma al diablo por ninguna razón”’

Luego, detalló que “de las (disqueras) más importantes recibí tres propuestas muy buenas” relacionadas con “millones de pesos”.

Respecto al porcentaje que le ofrecían por vender Gatita, comentó que “era un buen porcentaje, algunos con el 30, algunos me decían ‘Yo me quedo con el 15’ pero daban menos millones de pesos y yo decía ‘¿Por qué vender mi canción de Gatita? ¡Cómo se te ocurre!’”.

Bellakath señalo que sí consideró estas ofertas, “lo pensé, pero ninguna casa aquí cuesta 12 millones, algunos me ofrecían 12 millones por comprarla, que yo cediera todo”.

“La verdad jamás dije ‘¿Cómo está tu contrato?’, solo me llegó la propuesta pero nunca la leí, no me interesó”, añadió.

Asimismo, para sorpresa de Gusgri, la cantante confesó que “hubo una (propuesta) de 16 millones” que tampoco la convenció.

Ante estas ofertas tan tentadoras, la intérprete de reguetón le pidió un consejo a su mamá: “Le dije a mi mamá ‘Hay que darla, aparte la gente ya sabe que es mía’, y me dijo ‘No sé, quién sabe si después tengas que pagar todo eso’”.

