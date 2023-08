México.-El polvo que viene del Desierto de Sahara afecta año con año a través del Atlántico, Caribe y Golfo de México. De hecho, llegó a México desde el viernes 7 de julio, pero no ha afectado como otros años hasta el momento.

No obstante a partir del 18 de agosto afectará notablemente el clima en algunos estados en la República Mexicana, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué estados de la República Mexicana serían los más afectados?

Los efectos del Polvo de Sahara llegarán próximamente a la República Mexicana. Incluso, ya avisaron que a partir del 18 de agosto golpeará a los siguientes estados:

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Polvo del Sahara pegará principalmente en Tamaulipas

¿Cuáles podrían ser los efectos del polvo de Sahara en México?

El polvo de Sahara puede traer consigo efectos positivos y negativos, por lo que habrán ventajas y desventajas según confirman los expertos.

Por un lado, ayudaría debido a que la pluma de polvo brindaría nutrientes benéficos para ecosistemas, tanto terrestres como marinos y limitaría el desarrollo de la intensidad de ciclones tropicales.

Mientras que por el otro lado, influiría negativamente en calidad del aire, afectar visibilidad y/o comunicación de transportes, además de la llegada de microorganismos y patógenos, aunque estos últimos no sean riesgos a la salud. Ante esto, piden no exponerse al polvo concentrado, de ser posible guardarse y no dejar abiertas entradas de aire, aunado que usar lentes y cubrebocas estando al aire libre.

Recomendaciones para protegerte

Cerrar las entradas de aire a los cuartos durante las tormentas.

Evitar exponerse a las altas concentraciones de polvo.

Si es necesario estar a la intemperie, utilizar lentes y cubrebocas o pañuelo (especialmente las personas propensas a las enfermedades respiratorias).

Tomar resguardo durante estos eventos.