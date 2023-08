México.- Emily Cinnamon, primogénita de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no oculta su gusto por la alta costura, y prueba de ello es que hace algunas semanas debutó como modelo.

Luego de que la joven fuera elegida para ser la imagen de la marca Ragazza con la finalidad de portar el vestido que enmarca los 200 años de la fundación del estado de Jalisco, el boxeador confesó que no está muy de acuerdo con que su hija desempeñe esa labor.

Al ser cuestionado por la reportera Jessica Maldonado sobre los inicios de su hija en el modelaje, Álvarez inmediatamente dijo: “Pues no debutó como modelo, más (bien) modeló ahí un vestido para Jalisco”.

Ante la pregunta directa sobre si le gustaría esta profesión para su primogénita, el boxeador explicó los motivos por los que no lo avalaría del todo.

“A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque pues es deportista ¿no?”, manifestó.

Sin embargo, Saúl reflexionó en el programa Al Rojo Vivo al escuchar que la joven ha recibido varias ofertas para dedicarse al mundo de las pasarelas, y pese a que continuó con su negativa, aseguró que respaldará a Emily si ella desea seguir ejerciendo dicha labor.

“Sí, y me lo dice, obviamente me dice cada una de las cosas y obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas mira, no es lo que yo quiera, ¿verdad?, yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones”, aseveró.

Emily Cinnamon nació en 2005, tras el romance que mantuvo Álvarez con la modelo mexicana Karen Beltrán, y pese a que la pareja se separó poco después del nacimiento de la ahora joven, ambos han mantenido una estrecha relación por la menor.