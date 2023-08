México.-Peso Pluma se enfrenta a un desafío inusual en su carrera musical, ya que su próximo concierto programado en el prestigioso Foro Sol de la Ciudad de México parece estar teniendo dificultades para atraer al público. A pesar de su renombre internacional como intérprete de corridos tumbados, esta vez se ha topado con una realidad diferente en la capital mexicana ya que no ha vendido ni la mitad de entradas al máximo recinto musical.

La expectativa que rodeaba a este evento, que prometía ser uno de los más destacados de la carrera de Doble P, ha sido desafiada por la noticia de que apenas se ha vendido la mitad de entradas disponibles.

De acuerdo con datos del sitio oficial de Ticketmaster, más de la mitad de las entradas para el concierto que Peso Pluma en Foro Sol tiene previsto ofrecer el próximo 11 de noviembre 2023 en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, siguen sin ser adquiridas lo que da señales de un «fracaso tumbado» a menos de tres meses del show que se vislumbró histórico.

Este hecho no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde se especula sobre las razones detrás del porqué Peso Pluma no hizo sold out en Foro Sol, CDMX, como en otros estados.

Algunos sugieren que el estilo musical del llamado ‘Doble P’ «corridos tumbados» puede diferir considerablemente de lo que la audiencia capitalina suele disfrutar donde hay un cumulo de géneros músicales en la escucha de la población. La música de corridos tumbados puede no ser tan familiar para el público de la Ciudad de México, lo que podría haber influido en la baja venta de boletos.

Además de ello, su fracaso en taquilla para el concierto en solitario en Foro Sol se debería a que Doble P tendrá una participación estelar antes en la primera edición del Festival Arre HSBC. Y es que los festivales de música tiene más sensación en la CDMX ya que son eventos de largo aliento con muchas más artistas en un par de días por un costo razonable para ver a más de un artista el mismo día. Posiblemente fans no desean hacer el gasto doble para verlo en solitario si ya lo verán en el festival Arre HSBC, con fechas el 9 y 10 de septiembre 2023.

A pesar de los desafíos que enfrenta en la promoción de su concierto y su vida llena de extravagancias, Peso Pluma sigue cosechando triunfos en su carrera musical. Su último álbum, titulado ‘Génesis’, ha recibido una cálida acogida y se encuentra disponible en plataformas musicales para sus millones de seguidores. El disco cuenta con colaboraciones destacadas, lo que muestra su versatilidad y habilidad para mantenerse relevante en el panorama musical.

ADVERTISEMENT

https://www.ticketmaster.com.mx/peso-pluma-mexico-12-11-2023/event/14005EF5E30038C8

Triunfando como siempre con renta en dólares

A pesar de este aparente tropiezo en el ámbito local, Peso Pluma continúa cosechando éxito a nivel internacional y ha sabido capitalizar su fama en su estilo de vida. A medida que los dólares fluyen en su cuenta bancaria, el cantante ha decidido invertir en su calidad de vida, como se evidencia en su elección de residencia.

Una lujosa mansión en Beverly Hills, EUA, ha acaparado la atención en las redes sociales. Aunque por el momento la está alquilando, esta impresionante propiedad viene con un precio elevado, cerca de los 50 mil dólares por mes. Equipada con una variedad de comodidades, desde una alberca hasta un campo de golf, la mansión refleja su éxito y su búsqueda de lo mejor.

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, ha sabido reinventarse con éxito a lo largo de su carrera. Originario de Guadalajara, Jalisco, este intérprete ha ganado renombre por dar voz a los corridos tumbados, acumulando millones de oyentes mensuales y marcando su presencia en la escena musical.