La muerte de la niña Sofía Delgado sigue generando eco entre la sociedad colombiana y ahora fue su maestra de escuela quien rompió el silencio y reveló cómo fueron los últimos días de la menor en la escuela, además, la docente aprovecho el espacio mediático que le brindaron para lanzar una fuerte advertencia a las autoridades de Valle del Cauca, Colombia pues asegura que podría haber más depredadores de menores en la región.

Sofía Delgado era como se llamaba una niña de 12 años de edad que fue secuestrada y asesinada por un hombre de 32 años llamado Brayan Ocampo, quien ya se encuentra preso luego de haber reconocido el atroz crimen, por lo que, como era de esperarse, el caso ha generado una gran conmoción entre la sociedad colombiana.

Brayan Campo reconoció ser el responsable del secuestro y asesinato de Sofía Delgado. Foto: Especial

Así fueron los últimos días de la niña Sofía Delgado en la escuela

Tras el hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado, el periodista Daniel Muñoz de La Red Viral, se dio a la tarea de contactar a la maestra de escuela de la menor de 12 años, Lady Carpio, quien durante la charla se encargó de destacar la disciplina y solidaridad de la niña: «Ella siempre estaba al tanto de que su grupo produjera buenos resultados”, destacó la docente, quien mencionó que desde enero le impartió clases a Sofía Delgado.

En otro momento de la charla, Lady Carpio también mencionó que Sofía Delgado tenía una estrecha relación con su madre, quien siempre estaba al tanto de la menor: “Era una niña que nunca estaba sola, siempre en compañía de su mamá, nunca fue de que ‘profe, mándela, que yo la espero más adelante’, no, jamás”, expresó la docente.

Para finalizar el tema, Lady Carpio, hizo un llamado a las autoridades escolares de Valle del Cauca, Colombia pues mencionó que, tras el desafortunado secuestro y asesinato de Sofía Delgado, el resto de sus alumnos se encuentran en completo shock, por lo que solicita se les pueda brindar acompañamiento psicológico para poder superar de la mejor manera este lamentable episodio que los marcó como comunidad.

Maestra de Sofía Delgado advierte sobre otros depredadores de menores en la región

Lady Carpio, maestra de Sofía Delgado, aprovechó las cámaras para revelar que Brayan Campo no es el único depredador de menores en la zona pues señaló que en su salón hay otros casos de abusos contra menores, incluso, señaló que unos padres de familia realizaron una denuncia formal ante las autoridades, sin embargo, no hubo una respuesta efectiva, lo cual, mantiene en riesgo latente a los menores, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que hagan su trabajo y revisen caso por caso para evitar más muertes.

Brayan Campo, el asesino confeso de Sofía Delgado, ya se encuentra preso. Foto: Especial

“Hay que revisar estas denuncias, no pueden dejarlas en un folio, en un escritorio. Tienen que empezar a revisarlas, porque si la comunidad está haciendo su parte, instaurar las denuncias, entonces por qué no se les está dando el curso que debe dárseles. ¿Por qué hacemos de cuenta que no va a pasar nada?”, finalizó la docente