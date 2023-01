De Nigris también dijo que, de haber acosado a una mujer, lo hubiera hecho con alguien más atractiva y joven que Jessie. Después aclaró que en vez de acosar, él le hubiera “tirado la onda”.

También señaló que a él sí lo han acosado, pero él nunca lo ha hecho.

“Si yo hubiera acosado a alguien, hubiera sido una mujer más atractiva y más joven, pero no sería acosar, le tiraría la onda. Estoy casado (…) estoy fuera de circulación desde hace mucho tiempo. En su momento fui coqueto, pero era coqueto de que te decía ‘me gustas’ y si tú querías, pues qué bueno, pero eso de ir acosando me da flojera. (…) Me acosaban a mí”

Alfonso negó que le haya llegado notificación de la denuncia de Jessie Linares y bromeó con llamar a Maluma para saber si él sabe algo sobre este proceso que ambos supuestamente enfrentan.

Para terminar sus declaraciones, le envió un abrazo a la cantante y le pidió que no los meta en “broncas”.

“Le mando un abrazo donde quiera que esté, pero que no nos meta en estas broncas porque yo tengo familia y soy más percatado”, finalizó.

¿Por que denunciaron por presunto acoso a Poncho de Nigris?

Jessie Linares no quiso dar detalles acerca de los motivos por los que denunció a Alfonso de Nigris y Maluma, pero en entrevista con Vivalavi comentó que fue algo “terrible”.

También comentó que hace casi seis años que inició este proceso y que no entiende qué fue lo que pasó, pues “se fue metiendo gente, se hizo una revoltura y Maluma dice (que) se metió cosas, se metió a decir cosas”, dijo.

Mencionó que espera que la denuncia ya llegue a su fin porque está muy confundida con lo que ha pasado en este tiempo.

Fuente Agencia