México.- Sin duda alguna, uno de los sucesos que más ha impactado a la industria del entretenimiento ha sido el asesinato del presentador mexicano Paco Stanley, por lo que parte de sus últimos días, serán llevados a la plataforma de streaming.

Y serán los actores Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta y Belinda quienes protagonizarán una serie basada en los acontecimientos reales de la muerte de Paco Stanley.

De acuerdo con información del medio de comunicación estadounidense «Deadline», Amazon Prime Video México, prepara una miniserie sobre el que alguna vez fuera conductor de ¡Pácatelas!, donde también se incluirán a los actores secundarios como Bárbara López, Jorge Zárate y Roberto Duarte.

“La muerte de Paco Stanley marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país, y en Prime Video nos sentimos muy orgullosos de que este talentoso equipo de cineastas haya logrado convocar a un elenco que hará historia en la televisión mexicana”, declaró Alonso Aguilar, jefe de Amazon Originals, Prime Video México a Deadline.

La serie contará con seis episodios, y si bien la trama aún no se detalla, se sabe que cada actor interpretará a una de las personas cercanas a Stanley, mostrando como vivió cada uno de ellos los instantes del asesinato.

A falta de confirmarse el día del estreno, Belinda, una de las protagonistas de la serie, se dijo estar emocionada por este nuevo proyecto que se avecina para el 2023.

¡Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada!! Let’s go back to the 90’s, escribió Belinda a través de su cuenta de Twitter.

Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada!! Let's go back to the 90's 😬 @PrimeVideoMX pic.twitter.com/ZAyYeoBTrD — Belinda (@belindapop) January 11, 2023

