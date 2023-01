México.-Quizá como un recuerdo de sus épocas como modelo, Alfredo Adame está dispuesto a volver al ramo, pero esta vez dejando ver mucha más piel en una plataforma de contenido exclusivo bajo suscripción.

Así lo dejó conocer el actor de 64 años, quien expresó que a su edad se siente con la vitalidad y la personalidad necesaria para despojarse de sus prendas y mostrar su anatomía en la popular plataforma OnlyFans.

ADVERTISEMENT

Fue en una entrevista para Venga la alegría donde el polémico famoso y aspirante a político destacó ser un “chavorruco” que se siente muy joven: “Soy un hombre feliz, me lo repito todos los días en la mañana. Me voy a regresar a los 45 años, estoy yendo diario al gimnasio, estoy llevando una dieta súper especial”.

“Ya esto de la herida del ojo está a punto de regresarse, va a quedar exactamente igual, tengo un 30 por ciento de la visión disminuída”, agregó.

Y es que en su camino por preservar la juventud, el famoso no descarta crear su perfil en la plataforma de contenido exclusivo. “Desnudo completo no, posiblemente a lo mejor enseñando nalga, ya sabes, algo más artístico. Digo, el OnlyFans no es pornografía”, expresó.

Adame confesó ver esta oportunidad como una promesa de negocio, pues dice conectar muy bien con las audiencias jóvenes. “Imagínate, si con las mentadas de madre gano dinerales, ¿qué pasa? Que hago contacto con los chavos porque tengo la mentalidad de un chavo de 25″.

“Soy un chavorruco, tengo 64 años y parezco chavo y también tengo la mentalidad de un adulto”, recalcó.

Pero OnlyFans no es la única ventana que se la ha abierto al actor, pues su personalidad polémica lo ha hecho candidato ideal para ser parte de algunos reality shows que lo han buscado. El actor reveló que más de ocho televisoras a nivel nacional e internacional lo pelearon para que participara en sus realities, pero se quedó con la que le duplicó la cantidad que solicitaba.

Por lo pronto y sin dar más detalles, Adame contó que una cadena de televisión le pagó una fuerte suma para integrarlo a un reality show próximo a estrenarse.

“Tenía ofertas para muchos reality shows, para el Inseparables en Colombia, para el de viaje de tres meses en España, para uno en Italia, y de repente un día me llamaron de una empresa muy poderosa, me hicieron un ofrecimiento muy superior a lo que me podrían estar ofreciendo en otras televisoras”.

Aunque en el plano laboral el éxito está del lado del actor, en la vida familiar dista mucho de ser así, pues desde hace algún tiempo se encuentra distanciado de sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro, a quienes procreó junto a su ex esposa Mary Paz Banquells.

Incluso Adame declaró recientemente que ya eliminó a sus hijos del testamento donde repartirá sus bienes. “(No les dejaré) nada, en lo absoluto; para la gente malagradecida, ¡nada! Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada con ellos, ni volverlos a ver”, declaró Adame a TVyNovelas.

Respecto a su vida sentimental, Adame comentó que se encuentra soltero y a la espera del amor: “Abierto, la última que me tocó, Magaly Chávez, era una farsante que parece que es hombre, que es trans. Cuando tuve la sospecha la mandé por un tubo y en el reality show nunca hubo nada; si nos dimos tres besos en dos meses fue mucho, así que ahorita estoy abierto al amor si se me aparece una mujer decente y educada, autosuficiente, que no sea una mantenida, viciosa, perversa o malvada”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Venga la Alegría (@vengalaalegria)

Fuente Agencia