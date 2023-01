Añadió que aunque no puede mandar dinero a todos los que le piden, espera ser valorada por sus buenas acciones. Indicó que ella está dispuesta a compartir sus ganancias con los fans que han estado a su lado de manera incondicional.

«Pero mínimo valoren el hecho de que yo no gano nada regalando dinero, eso me lo puedo quedar yo, pero me nace porque ustedes siempre están para mí, apoyándome en todo, cuando estoy mal, triste, recibo sus buenas vibras, sus mensajitos, sus comentarios, sus buenos mensajes y eso me motiva a decir: ‘gracias a ellos, estoy donde estoy, mínimo se merecen algo de lo que gano’, pero no por eso significa que voy a apoyar a todo el mundo, quisiera, se los juro que sí yo tuviera mucho dinero, de que mucho, mucho, yo ayudaría a todo mundo».

Afirmó que no es su responsabilidad estar regalando dinero, sin embargo, lo hace como una forma de agradecer el cariño que recibe.

«No es mi obligación hacerlo, pero me nace, es algo que así soy yo. No voy a intentar cambiar porque estoy muy agradecida con ustedes porque siempre están para mí, siempre me están apoyando en todo y realmente valoro eso, lo valoro y lo tengo guardado en mi corazoncito».

Agregó que aquellos que reciben dinero de su parte son libres de hacer o comprar lo que quieran con él.

«Amor apoyarlos, es un granito de arena que yo pongo, a lo mejor esa persona que le mandé los 30 mil pesos, le va a servir para algo, (me dicen): ‘es que ella no se lo merece’. Todos necesitamos dinero en este mundo, todos queremos dinero, todos lo necesitamos para algo, ya ella sabe en qué lo gasta, en qué lo usa. Imáginense son más de 100 mil personas las que me comentan, no tengo dinero para darle a las 100 mil, pero mínimo esas tres personas esos 10 mil pesos les van a servir para algo».

Finalmente, expresó lo mucho que quiere a sus fans y lo agradecida que está con ellos por estar al pendiente de su carrera: «No me vean tampoco como ‘la morra que siempre regala dinero’, lo hago de corazón, valórenme. Yo los quiero mucho y los valoro, por eso se merecen el cielo».

Con información de Milenio