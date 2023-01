Redes.- Los perritos son animales que demuestran un gran afecto por sus dueños. Al igual que las personas, algunos lomitos muestran celos y se niegan a que otro peludo llegue a la familia. Tal como Cati, quien se enojó al ver que Karen, nombre de la propietaria, tenía en sus brazos a otro can.

La mujer relató, mediante su cuenta de TikTok, el accidente que tuvo su pareja mientras ella iba al baño. Karen contó que su novio decidió bajar del auto donde iban para inspeccionarlo por algunos segundos, cuando intentó acceder se dio cuenta que Cati había colocado los seguros y las llaves estaban en el interior del vehículo.

ADVERTISEMENT

Ante tal problema, la pareja buscó acceder al auto sin causarle algún daño a la perrita. Tras varios minutos, diversas personas se sumaron a la acción para rescatar a la mascota y así tener un final feliz. Uno de los presentes sugirió que la dueña le mostrara a Cati un perrito para que se emocionara y apretara el botón adecuado.

Al ver al ‘intruso’, la peluda empezó a ladrar y accionó el botón para bajar la ventana y así las personas pudieron liberar a Cati. El suceso se viralizó en cuestión de horas en la plataforma de videos cortos, TikTok, donde suma más de 26 millones de reproducciones.

“Le pidieron prestado su perro a alguien? Los celos son mas fuertes que la rebelión”, “el perro de adentro “no les entiendo” el perro de afuera “que les abras” ah””, o “the other dog was like: “nada mas me utilizaron, como ella lo hizo””, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

Con información de MSN