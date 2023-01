“Me acuerdo que me pidió mi celular, me dijo: ‘dame tu celular, quiero ver tu celular’, y yo ¿qué quieres?, y le di mi celular, así se lo dí y se lo abrí, no encontró nada, nada”, recordó.

Aunado a esto, empleados de Mayeli la alertaron de que Lupillo estaba hablando mucho con otra mujer, quien al parecer le habría asegurado tener pruebas de que se había visto con alguien más.

Como era de esperarse, Lupillo desconfío de Mayeli, por lo que no conforme, cuestionó a la asistente de la madre de sus hijos que si le había sido infiel a lo que ella le aseguró que ella lo amaba y le era leal.