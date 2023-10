México. – Luis Ángel “El Flaco” confesó lo difícil que ha sido sobrellevar la muerte de su hija María Fernanda Robles, quien perdió la vida tras ahogarse en una playa de Mazatlán, Sinaloa.

A poco más de un mes del trágico deceso, el exvocalista de Banda Los Recoditos reveló en entrevista para el programa Hoy que recibirá ayuda profesional para poder enfrentar este complicado momento personal.

“Fueron días muy difíciles este último mes, obviamente estoy muy alejado de las redes sociales ahorita, estoy en otro rollo, pues se tiene que ir curando uno poco a poco de lo que pasa, pero la verdad nunca pensé estar en una situación parecida”, explicó el artista.

No obstante, el intérprete de temas como “Y si se quiere ir” y “El que te amo”, agradeció el apoyo que ha recibido para enfrentar esta situación tan dolorosa.

“El público me ha dado mucho ánimo, mucha fuerza, para salir adelante, obviamente mi familia, mi madre, mis hijos, los que me quedan Angela y Luis Ángel”, declaró.

Acto seguido, el cantante de 39 años reveló que a pesar de que su trabajo lo ha ayudado a seguir adelante, recibirá terapia para combatir la tristeza que le invade por la ausencia de María Fernanda.

ADVERTISEMENT

“Ya pronto empezamos el tratamiento con el tanatólogo o la tanatóloga, en este caso será una mujer, para poder ir asimilando todo porque de repente uno está como que en el rollo de la artisteada y todo, pero ya en las noches yo me he prohibido llorar ante una cámara, o sea, me he prohibido llorar ante la gente”, manifestó.

Finalmente, Luis Ángel aseguró que ha sacado fuerzas de flaqueza, pues pese a no tener ánimo, ha cumplido con sus presentaciones.

“Como la canción del payaso, con una sonrisota, tienes que salir a tragarte un poco lo que tú traes en ese momento y pues a ser lo que eres, a cantar y a hacer las cosas que hay que hacer”, remató.

Con Información de Comunicado