México.-Jeni de la Vega, ex pareja de Peso Pluma y actual novia de Eleazar Gómez, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, luego de que diera a conocer algunos detalles sobre su boda con el actor.

Durante el programa ‘Chisme no Like’, la famosa fue cuestionada de manera directa sobre si tenía miedo de convertirse en esposa del actor, quien tiene un oscuro historial de violencia contra sus parejas, por lo que la respuesta de la influencer dio mucho de qué hablar.

“Yo no voy a defender a nadie ni voy a meter las manos al fuego por nadie, yo hablo conforme a mi experiencia y lo que yo he vivido con él es completamente diferente a lo que han dicho anteriormente y es con lo que me quedo, a parte yo estoy tranquila porque tengo mis límites muy claros, si llego a ver que Eleazar se llega a poner violento voy a ser la primera que voy a decir ‘hasta aquí’, jamás me voy a quedar callada, no soy una mujer sumisa tampoco, entonces por ese lado estoy tranquila” declaró, además detalló que su boda se realizará en la Ciudad de México a principios del 2024.

Jeni de la Vega mencionó que durante el tiempo que llevan de relación, Eleazar no ha dado muestras de ser violento en ningún rubro y bajo ninguna circunstancia, incluso, comentó que le daba confianza el ver cómo es que trata a su madre y a su hermana, no obstante, señaló que el hecho de que le relacionen un hecho violento es parte de las consecuencias de sus acciones en el pasado.

¿Quién será el diseñador del vestido de novia de Jeni de la Vega?

Según lo declarado por la novia, su vestido será una creación exclusiva diseñada por el talentoso Gustavo Mata, un renombrado diseñador de moda que ha vestido a numerosas estrellas del mundo del espectáculo.

Jeni de la Vega compartió algunos detalles importantes sobre el diseño de su vestido de novia. Desveló que este lucirá un estilo tipo sirena, ajustado en la cintura y adornado con una larga cola y velo, características que, sin duda, realzarán su belleza en su día especial.

A pesar de las controversias que han rodeado su relación, Eleazar Gómez y Jeni de la Vega están emocionados y comprometidos a convertir su boda en un evento inolvidable. Los detalles del vestido de novia diseñado por Gustavo Mata prometen añadir un toque de glamour y elegancia a esta esperada celebración, programada para marzo del próximo año.

Con Información de Comunicado