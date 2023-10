México. – Las constantes críticas y los abucheos contra Yahritza y su Esencia causaron malestar en su mánager, Romina Andrea, quien hizo algunos cuestionamientos a los mexicanos acerca del motivo de su resentimiento con la agrupación estadounidense.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Andrea explicó no entender el por qué las declaraciones de los integrantes del trío musical, sobre todo aquella en donde rechazaron la comida típica del país, causaron tanto revuelo en México.

“No entiendo por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo con la gastronomía, me hace reír mucho porque voy a México por lo menos dos veces al mes y en avenida Reforma y donde sea, hay un Carls Jr.,, un KFC, un eso, lo otro, y obvio se mantiene abierto porque se consume”, explicó.

“¿Por qué se ofenden tanto? No entiendo, a una manera de que quieren hacer daño, no es tan severo”, agregó.

La representante de Yahritza finalizó su mensaje preguntándole a los mexicanos la razón del presunto odio contra los jóvenes nacidos en Washington, Estados Unidos. Además, señaló que en el país suceden cosas peores que necesitan ser platicadas.

“No entiendo, quieren hacer daño cuando no es tan severo. Si ustedes entendieran el pretexto de lo que alguien quiere decir (…) voy a México y me preguntan si me gusta el picante y sí me gusta, pero me traen uno que yo no puedo con eso. Pero eso no quiere decir que yo le quiero hacer daño a la raza y a la cultura, como van a decir que porque tanto odio y malicia cuando hay cosas peores que pasan en México”, consideró.

ADVERTISEMENT

Los últimos shows que Yahritza y su Esencia ha ofrecido en México fueron en el Festival Arre y en el Zócalo de la capital del país el 15 de septiembre, y en ambos fueron abucheados por el público, que no olvida sus quejas expresadas con respecto a la calidad de vida y la gastronomía mexicana.

Con Información de Comunicado