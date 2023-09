México.-Ángela Aguilar se ha convertido en una figura pública constantemente señalada y criticada ante la mayoría de las cosas que hace. A sus 19 años, la hija de Pepe Aguilar se ha enfrentado a varias situaciones de constante bullying.

Basta con ver sus redes sociales para poder ser testigos de los cientos de comentarios negativos con los que la cantante tiene que lidiar a diario. Es por eso que, mediante su canal de YouTube, Ángela se sinceró con todos sus fans para hablar del constante acoso que sufre.

Luego de hablar de los logros que ha tenido este 2023, Ángela habló sobre cómo le ha afectado el bullying que recibe a día a día.

«Te enseña lo importante de las cosas malas, cuando pasa una situación fuerte te enseñaba quién estaba para mí, quienes eran mis verdaderos amigos y familia», dijo.

Tomó como referencia a J Balvin y a su canción llamado Niño Soñador. En ella, el colombiano habla de lo que significa ser cantante, pidiéndole perdón a aquel niño que soñaba lograr sus objetivos.

«Este año crecí como 10 años, he madurado por necesidad. J Balvin tiene una canción que se llama Niño Soñador pidiéndole perdón porque no sabía lo que era ser un cantante. Siempre traté de llevarme de manera positiva porque sé que muchos usan mi contenido como un escape; tengo de los mejores trabajos del mundo, pero no significa que no es difícil», continuó.

Finalmente, Ángela, con un nudo en la garganta, se mostró muy agradecida con todos aquellos seguidores que le han externado su amor y apoyo durante toda su carrera.

«Es más fácil vender una noticia que te rompa a que te digan tus logros, pero ya no más. Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio».