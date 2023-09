Los Ángeles. – El rapero 50 Cent se encuentra en medio de la crítica, y posiblemente en problemas legales, luego de haber lanzado un micrófono al rostro de una fan durante una presentación en Los Ángeles, California.

El altercado se presentó ayer miércoles 30 de agosto dentro de la Crypto.com Arena, donde el músico hizo una parada correspondiente a su gira “Final Lap”.

El presunto ataque fue captado en video, y dicho material ya circula en redes sociales, donde, además, ha sido posible leer cualquier cantidad de reproches contra el artista, quien se encontraba molesto porque su micrófono no funcionaba.

Curtis James Jackson (nombre auténtico del rapero) lanzó hasta en dos ocasiones el micrófono; durante el primer arranque de ira no se registró ningún lesionado, sin embargo, en el segundo lanzamiento, el artefacto golpeó la cara de una de las asistentes

El medio de comunicación TMZ recoge que la víctima fue identificada como Bryhana Monegain, que resultó ser una presentadora de la estación de radio Power 106.

La mujer, además de resultar con heridas en su frente, salió molesta del show musical e interpuso la denuncia correspondiente.

Dicho portal señala que fuentes policiales tienen la teoría de que 50 Cent tenía la intención de arrojar el micrófono a alguien de su equipo, y no a la fan.

Por otro lado, mencionan que la asistente no debió de estar parada en el área de la primera fila, aunque ésta persona reclama que 50 Cent sí lo hizo con la intención de golpearla puesto que había hecho contacto visual con ella antes de arrojar el micrófono.

50 Cent es un músico que ha estado rodeado de múltiples polémicas, basta recordar la vez que se filmó a sí mismo acosando a un adolescente que resultó ser autista sin que él lo supiera, esto en 2016.

