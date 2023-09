Atlanta.- Una modelo sufrió la amputación de una pierna luego de que se infectara con la bacteria come carne.

Jennifer Barlow de Atlanta en Georgia, visitó las Bahamas para disfrutar de unas vacaciones, pero cuando regresó a su casa comenzó a sentir molestias en su rodilla

De acuerdo a la mujer, minutos antes de meterse al mar a nadar, se depiló y se hizo un pequeño corte, pero no le tomó importancia.

Las molestias comenzaron cuando llegó a su casa.

“Estaba tan inflamada que mi rodilla tenía al menos tres veces el tamaño normal. Fue realmente aterrador”, dijo Barlow, al medio Today.

La modelo cuenta que se enteró de lo que tenía cuando colapsó en la cocina de su casa y su hermano al ver lo que ocurrió la llevó al hospital. Ahí los médicos le dijeron que fue infectada por una bacteria come carne.

Según The New York Post, Barlow había sufrido un shock séptico y mostraba signos de insuficiencia renal y hepática, por lo que necesitaba una máquina para ayudarla a respirar y medicamentos para mantenerla estable.

Jennifer estuvo 10 días en coma y tuvo 12 operaciones para remover los tejidos dañados. Aunque fue tratada con medicamento, a los tres meses tuvo que someterse a la amputación de su pierna derecha.

«Esta es la razón por la que he estado tan silenciosa en los últimos cinco meses. No había querido publicar sobre la rara infección con la que estoy batallando porque quería concentrarme en sobrevivir. Necesitaba espacio para pelear y sanar», expresó la modelo en su cuenta de Instagram.

Debido a lo ocurrido, la familia de la joven abrió una recolección de fondos para ayudar a su recuperación.

«Es muy raro que alguien sobreviva a la fascitis necrotizante y tenemos la gran suerte de que todavía salga viva de esto.», se lee en la publicación en GoFundMe.

La familia refiere que el dinero será para «ayudar a Jennifer con sus gastos médicos, costo de la prótesis, rehabilitación y todos los cambios necesarios para adaptarse a su nueva discapacidad».

