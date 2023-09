México.-Luego de que se dio a conocer que Los Temerarios se presentarán en México, para realizar su última gira de conciertos y después despedirse de los escenarios, en redes sociales se ha revivido uno de los momentos más polémicos de Gustavo Ángel y Priscila, su esposa.

Y es que su historia de amor no inició de la mejor manera y ahora, con el uso de las redes sociales, los internautas no desaprovecharon el furor del grupo de regional mexicano y volvieron a viralizar la noticia.

De acuerdo con el programa matutino Hoy, antes de que Gustavo Ángel se relacionara sentimentalmente con su esposa estaba comprometido con Jackeline Arroyo, a quien aseguraba amar y era una de las amigas de Priscila.

Sin embargo, Jackeline decidió no continuar con su relación con el cantante porque presuntamente fue mal influenciada por su amiga Priscila.

«Ella me decía: ‘No le hagas caso, él no es buena persona’… y después resultó que no andaba con él». Sí me dolió la mentira, la burla, porque no estuvimos dos día, fueron dos años», señaló Jackeline.

Gustavo Adolfo habla de su esposa

El matutino añadió que Gustavo encontró en Priscila la mujer que estaba buscando «tranquila y hogareña, como él». En una entrevista la esposa del cantante aseguró que es una persona muy cariñosa, que le encanta abrazar a su esposo y «besarlo».

La pareja se lleva por 10 años. Cuando se casaron ella tenía 23 años y el 33 años. Juntos tuvieron tres hijos. El cantante, en entrevista, confesó que se sentía «muy afortunado» por la relación que tiene con su esposa.

La esposa del cantante, a través de su cuenta de Instagram, escribió un tierno mensaje a su esposo, luego de que anunció que Los Temerarios se separarían.

Acompañada de una fotografía, en donde se ve la familia completa de Gustavo Ángel, Priscila escribió: «Amor de mi vida… Te amamos, te admiramos y hoy como siempre cuentas con todo los que somos y tenemos para acompañarte en este ciclo que termina».

Agregó que sus hijos y ella lo que más esperan del cantante es su paz y alegría, por lo que aseguró estarán con el «en pleno de amor , alegría y bendiciones».

«Dios y María Santísima te bendigan , protejan , guíen y te llenen de sabiduría, fortaleza y paz. Te amamos con todo nuestro ser», concluyó.