Ciudad Juárez, Chih.- Un joven perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado en las inmediaciones del fraccionamiento Valle del Sol. El incidente se suscitó específicamente en el cruce de las calles Valle de las Peñas y Valle de Abajo, en los momentos en que el afectado se disponía a abordar su vehículo. Según los primeros reportes recabados en la escena, la víctima acababa de retirarse de un velorio que se llevaba a cabo en una vivienda del sector cuando un sujeto desconocido se le aproximó y, sin mediar palabra, abrió fuego en su contra en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga. Vecinos que escucharon las detonaciones acudieron de inmediato para tratar de brindarle los primeros auxilios y solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia; sin embargo, al arribar los paramédicos se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos. El área quedó bajo resguardo de diversas autoridades para proceder con el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.