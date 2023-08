Redes.-En redes sociales estamos acostumbrados a ver a los artistas e influencers a compartir los lujos en los que viven. Grandes mansiones o casas llenas de cosas bonitas, sin embargo, una mujer en redes sociales sorprendió a todos al mostrar orgullosa su casa a pesar de padecer algunas precariedades.

Fue a través de la cuenta de TikTok que la usuaria -@lauramiraflores58- dio un recorrido por lo que era su casa en el año 2021 mostrando que todo lo que había construído fue con el resultado del trabajo de su familia y destacó que la pobreza o precariedad no debe ser sinónimo de descuido o suciedad.

En el video, la mujer originaria de México muestra a sus seguidores su viviendo que está hecha con techo de lámina, explica en el video que su recamara mide 6 metros y comparte que tiene todo para vivir bien.

La tiktoker destacó que ha decorado su casa lo mejor que ha podido a pesar de la situación en la que se encuentra

el inmueble.

@lauramiraflores58 mi casa aunq sea de lámina la amo antes pagaba renta hoy puedo decir con orgullo es mi casa y propia ♬ sonido original – lauramiraflores58

“No hay casa ni fea, ni humilde porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la porquería”.

Tras las palabras de la mujer que se identifica como Laura Miraflores.

“Mi casa aunque sea de lámina la amo. Antes pagaba alquiler y hoy puedo decir con orgullo que es mi propia casa”.

Tras la publicación del video, la mujer recibió muchos comentarios en donde los internautas reconocían el esfuerzo de la mujer y destacaban el amor con el que hablaba de su casa y lo que le ha costado llegar a tener su propio lugar para vivir.

“Tu casa es bonita y está muy limpia, ya quisieran varias personas presumir que su casa está tan limpia como la tuya”, “Mientras sea casa propia no importa si es elegante o no, es tuya y nadie te va a correr de ella, cada quien vive de acuerdo a sus posibilidades”, “Yo veo un hogar hecho con mucho amor”, “Cuando las cosas se hacen paso a pasito se disfrutan mucho más”, “A mi me encanta las casitas así con lámina, cuando llueve escuchas todo” o “Así es, la limpieza no está peleada con la pobreza”.

Dos años después, la mujer compartió en su cuenta de TikTok, en donde frecuentemente publica su día a día, que ha hecho algunos arreglos y reparaciones a su casa.

Con Información de Comunicado