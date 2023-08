Redes.-Un usuario de TikTok llamado Pepe (@its_pepexx) recordó cuando trabajaba con la marca de maquillaje ‘Mac Cosmetics’ e insultaron a Wendy Guevara y Paola, integrantes de ‘Las Perdidas’.

El joven originario de Saltillo decidió maquillar a ‘Las Perdidas’, así como regalarles cosméticos de “sus dotaciones” y grabar el momento para las redes sociales. Lo anterior no fue bien visto por sus jefes, quienes le expresaron que Wendy y Paola no podían ser imagen de la firma por ser “vulgares”.

“La jefa de perfumería no les habló con respeto… me dijo ‘ellas por ser trans, por el contenido vulgar que hacen, no pueden ser la cara de una marca con este prestigio… ese tipo de personas no son aptas’. Se supone que el lema de donde yo trabajaba era todas las razas, géneros y sexos”, expresó.

Pepe recordó que lo corrieron de su trabajo, incluso le querían levantar un acta por supuesto robo. El joven dejó claro que regaló sus propios productos de maquillaje, por lo que sus jefes sacaron la situación de contexto.

“Me hicieron una carta administrativa por mal uso de la marca… porque hice mención, usé la marca, mostré los productos y que mi jefa no estaba enterada”, dijo a través de un video de TikTok.

Tras el video de este joven, la mencionada marca de maquillaje se llevó decenas de críticas, asegurando que “Wendy Guevara podría destruir a la tienda tras el poder que tiene”.

“Que esto sirva como un precedente para que los demás, si escuchan algo así en su trabajo, no lo permitan, no se asusten y siempre pidan ayuda. Que no se vuela a repetir, no es correcto que hagan ese tipo de comentarios”, concluyó el tiktoker, originario de Saltillo.

Pepe reveló que ahora tiene un trabajo mejor y que no se arrepiente de haber maquillado a ‘Las Perdidas’, así como tomarse una foto para el recuerdo: “Me fui feliz, contento y todo, con mi foto”.

