México.-Santy, un perrito que fue abandonado y atropellado, busca hogar en la Ciudad de México, así lo reportó la cuenta de Facebook Adopta un ángel, misma que también indicó que, tras el accidente, el cachorro estuvo a punto de morir.

De acuerdo con la publicación de Adopta un Ángel, antes de ser un perrito abandonado, Santy vivía en una casa pero lo sacaron a la calle y nunca más lo dejaron volver. Por tal motivo se refugiaba debajo de los carros para cubrirse del frio y las lluvias.

Explicó que el cachorro fue atropellado debido a que no sabía andar en la calle. El accidente le dejó a Santy una herida en el cuello, la cual fue cubierta con moños “para no afectar la sensibilidad de las personas”.

“Como yo era un perrito de casa no tenía experiencia en la calle, realmente soy muy ingenuo. Un día me atropellaron. Aquí está mi foto, sólo un periódico me pusieron”, se lee en la cuenta de Facebook.

Adopta un Ángel dijo que Santy no murió el día que fue atropellado debido a que una persona lo salvó, llevándolo al veterinario. La organización aseguró que ahora está listo para ser adoptado por una familia que radique en la Ciudad de México.

“Soy un mix Chihuahua con ratonero, talla chica, tengo un año y medio de edad aproximadamente. Estoy desparasitado, vacunado y esterilizado”, describió la página.

Además, la cuenta de Facebook expresó que Santy busca a una familia «responsable y comprometida, con mucha paciencia y tolerancia para educarlo con amor y respeto. Que tenga tiempo para sacarlo a pasear y a jugar con más perritos”.

Finalmente, invitó a las personas que deseen adoptar a Santy a contestar el siguiente formulario: https://www.adoptaunangelmascota.com/.

Con Información de Comunicado