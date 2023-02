México.-Las reacciones a la nueva canción de Shakira contra Gerard Piqué, «BZRP Music session #53», aún se dejan sentir y en la farándula mexicana, es la actriz Leticia Calderón quien refiere que perdona la infidelidad que su exesposo Juan Collado, aunque la actriz Yadhira Carrillo niegue que hubo un engaño.

ADVERTISEMENT

En charla con los medios de comunicación, y del que da cuenta el portal de ‘Venga la Alegría’, la protagonista de telenovelas, lamentablemente aceptó que es una de las que se unió al ‘club de mujeres engañadas’ y reafirmó, Carrillo está consciente de que aparentemente sí fue la tercera en discordia dentro de su matrimonio.

“La historia se la contaron mal a ella, pero es un tema que no quiero tratar, ya lo hemos platicado cien mil millones de veces, el tiempo me ha dado la razón, y las pruebas ahí están, conversaciones, yo conocí su casa donde vivía antes. A mí me dieron otra versión, que era una casa para ver a políticos […] finalmente era una casa que ahí se veían, de hecho, la entrada está bastante resbalosa”.

También puntualizó que el abogado fuera un hombre libre cuando comenzó su relación con la actriz de ‘Barrera de Amor’, como Yadhira afirmó en diversas ocasiones.

ADVERTISEMENT

Leticia, quien ahora tiene 54 años, con sinceridad en sus palabras refirió, a pesar de haber perdonado esta infidelidad, no la ha borrado de su mente, ya que esto le provocó mucho daño y tuvo un complicado proceso de sanación espiritual, por ello comprende y se suma a la causa de Shakira.

“Una cosa es que lo hayas superado y otra cosa es que hayas olvidado, no puedes borrar el paso del tiempo porque pasó lo que viviste, lo que sentiste, lo que sufriste ahí está, está tatuado en el corazón. Yo facturo, por ejemplo”, dijo.

En contraparte, Yadhira se ha manifestado, desde que el abogado se encuentra en la cárcel por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, se ha visto en problemas económicos.